Impianto di compostaggio e camion: protesta il comitato Vas Marche

Torna a protestare il comitato Vas Marche per il via vai di camion verso l’impianto di compostaggio di Passatempo di Osimo. "Annosa e dolorosa la storia di questo pezzo di territorio per il quale non valgono le ragioni della storia, quelle paesaggistiche né della salute e della sicurezza dei cittadini ma solo quelle del profitto privato. Non solo è stata concessa la possibilità di un impianto di compostaggio per il trattamento dei rifiuti, che non pochi disagi procura a chi vive nelle vicinanze e molti danni all’equilibrio dell’ambiente circostante, ma si è chiesto anche una ulteriore modifica con nuovi codici Cer – dicono -. "Bestioni" che vanno a caricare e a scaricare, un via vai continuo in una strada cul-de-sac. Se molti hanno doveri nessuno ne ha assunto le responsabilità, così il traffico pesante, prima sconosciuto, ora sta crescendo mentre le infrastrutture stradali restano identiche. Quello che resta è una valle rovinata e il quotidiano disagio per chi ci vive, cui si aggiunge l’insicurezza per una viabilità non adeguata ai mezzi che la usano".