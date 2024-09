Impianto semaforico rotto: più segnaletica

Nuovo guasto all’impianto semaforico che si trova all’incrocio tra Via Gramsci, Viale Verdi e Via Erbarella: è fuori uso da ieri mattina quando l’amministrazione comunale allerta la popolazione tramite la app Municipium.

"Rinforzata la segnaletica per regolamentare al meglio il traffico. Si raccomanda la massima prudenza dell’attraversamento veicolare e pedonale" scrivevano gli uffici comunali. Una zona questa ad alta densità di traffico e a rischio incidenti. Diversi sono stati negli ultimi anni i guasti registrati da questo impianto semaforico. Nella giornata di ieri non sono mancati disagi e brusche frenate da parte di chi magari sovrappensiero passava senza preoccuparsi del semaforo lampeggiante. Il ripristino potrebbe arrivare la prossima settimana. Proprio in questo incrocio è stato introdotto nel recente passato il limite dei 30 chilometri orari, in realtà troppo spesso non rispettato. I residenti qui come in altre zone della città chiedono controlli che "scoraggino gli automobilisti a correre visto anche l’elevato numero di incidenti verificatisi"