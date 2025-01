"Improvvisazioni teatrali" all’Accademia56 di Ancona

"Un viaggio unico nel mondo dell’improvvisazione teatrale". Così l’Accademia56 di Ancona e la compagnia Teatro Terra di Nessuno presentano l’appuntamento in programma questa sera (ore 21) nella sede di via Tombesi 8. Un concetto ribadito nel titolo: "Harold - Spettacolo di improvvisazione teatrale". Si tratta di una rappresentazione dal formato anglosassone di Long Form, dove "storie di ampio respiro prendono vita a partire da un semplice suggerimento del pubblico: una parola, una frase, un’idea", come si legge nella presentazione. "Le diverse improvvisazioni, sviluppate in parallelo e inizialmente indipendenti tra loro, condividono elementi comuni, poiché nascono dal medesimo suggerimento. Si alternano, si intrecciano e convergono in un unico, ampio sviluppo del tema proposto. Un aspetto distintivo del lavoro è l’uso creativo e l’integrazione di diversi linguaggi teatrali, che spaziano dal naturalistico all’onirico, dal poetico al cantato, fino all’espressione corporea".

Uno spettacolo sicuramente ‘alternativo’, come accade spesso all’ Accademia56. Il costo del biglietto d’ingresso è di 12 euro (ridotto 10 euro, riservato ai minori di quattordici anni, agli over settanta e agli allievi dei corsi di Teatro Terra di Nessuno). Per prenotazioni e informazioni si può contattare il niumero whatsapp 3927704328.