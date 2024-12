In corsia con i carabinieri. Piccoli pazienti trasportati sulle auto radiocomandate. Assegno per una bambina

Carabinieri all’ospedale Salesi per un gesto benefico in favore dei bambini ospedalizzati e delle loro famiglie. Il comando provinciale dell’Arma ha consegnato ieri mattina alla struttura ospedaliera di via Corridoni due mini autovetture elettriche giocattolo e un assegno che coprirà le spese dell’intervento chirurgico per una bimba di quattro anni. L’iniziativa è stata fortemente voluta dal comandante provinciale dei Carabinieri, Roberto Di Costanzo, perché "rappresenta un piccolo gesto degli uomini e delle donne in divisa per portare un sorriso ai piccoli pazienti che, qualora le condizioni cliniche glielo consentiranno, potranno essere accompagnati verso la sala operatoria a bordo dei due mezzi elettrici radiocomandati che riproducono la livrea dei veicoli dell’Arma, vivendo l’esperienza di aspiranti carabinieri in corsia".

Alla cerimonia di consegna erano presenti numerosi carabinieri del comando, guidati dal comandante Roberto Di Costanzo, affiancato dal comandante del reparto operativo, Carmine Elefante. Hanno partecipato anche la presidentessa delle Patronesse del Salesi, Milena Fiore, il direttore del reparto di chirurgia pediatrica, Giovanni Cobellis, e, non da ultimo, il direttore generale dell’Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche, Marco Armando Gozzini. "Regalare un sorriso a dei bambini è qualcosa di concreto per loro e, specialmente in questo periodo, è una responsabilità di tutta la società, e quindi anche dell’Arma dei Carabinieri – ha spiegato il comandante Roberto Di Costanzo –. Grazie alla generosità di tutti i carabinieri della provincia, siamo riusciti anche a finanziare l’intervento chirurgico per una bambina che ha bisogno urgente di essere operata. Le piccole e buone azioni devono essere conosciute, così tutti si rendono conto che possono fare qualcosa per il benessere di questi bambini". La delegazione ha inaugurato le due mini autovetture dei carabinieri nella sala giochi del Salesi. Un gesto estremamente significativo, specie perché giunge in prossimità delle festività natalizie: "Abbiamo bambini che affrontano la sala operatoria senza avere patologie gravi e che invece che utilizzare la barella possono arrivare all’ascensore ed essere trasportati con queste auto – ha aggiunto Giovanni Cobellis –. Un modo per rendere più leggero il momento dell’intervento". Il direttore generale dell’Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche, Marco Armando Gozzini, ha preso spunto dalla grinta dimostrata dalla presidentessa delle Patronesse, Milena Fiore, presente seppure con le stampelle, per testimoniare che "il comando provinciale dei Carabinieri dimostra che con la grinta si possono raggiungere risultati significativi come questo. Un momento particolare, quello natalizio, in cui tali gesti si avvertono ancora di più".