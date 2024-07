In duemila per il derby del calcio anconitano

Oltre duemila persone allo stadio del Conero per la prima edizione di Derby-Festa del calcio anconitano, la tre giorni dedicata al calcio giovanile dorico organizzata dalla Dorica Torrette in collaborazione con il Comune di Ancona da giovedì a domenica scorsi. "Il Comune di Ancona ha voluto fortemente Derby–Festa del calcio anconitano perché abbiamo una filiera calcistica meravigliosa – spiega il vicesindaco e assessore allo sport, Giovanni Zinni – costituita da moltissime società sportive che operano con le scuole calcio e con le prime squadre; nonostante questo momento difficile per il calcio anconetano, siamo convinti che sia stato giusto valorizzare i tecnici, i dirigenti, gli atleti e lo staff di tutte le società sportive che operano quotidianamente facendo un grande lavoro". Di fronte al pubblico presente sugli spalti di Passo Varano, sono stati circa cinquecento i giovani atleti premiati nel corso di Derby. Per ogni società è stata individuata una figura del management che si è contraddistinta per l’impegno profuso nel settore giovanile, cui è stato conferito un riconoscimento istituzionale. Per la società Us Ancona Giovanni Zinni ha premiato il responsabile del settore giovanile Leonardo Scodanibbio. Per la società Nuova Folgore è stato premiato dal giornalista Maurizio Socci il presidente Alessandro Gambini, per Ancona Respect è stata premiata dal consigliere regionale Marco Ausili la dirigente Veronica Antonucci, per il Cral Angelini Ancona l’allenatore Stefano Zazzarini è stato premiato dalla consigliera comunale Francesca Bonfigli, per l’Fc Vallemiano il presidente Floriano Fiatti è stato premiato dalla consigliera comunale Silvia Fattorini e per la Giovane Ancona l’allenatore Mirco Gambini è stato premiato dal delegato provinciale Fair Play Giorgio Sartini. Il giornalista Paolo Giampaoli ha premiato l’allenatore Gianfranco Paolini per la società Gls Dorica Anur Ancona, la presidente e dirigente Susanna Mari della Junior Calcio e per i Portuali Calcio Dorica il dirigente Marcello Pennica. Il presidente Bruno Buffarini della Polisportiva Candia Baraccola Aspio è stato premiato dal presidente Coni Marche Fabio Luna e, infine, per la Ponterosso è stato premiato dal consigliere regionale Marco Ausili il responsabile tecnico Olivio Tittarelli. Hanno partecipato alla fase finale anche le società Atletico Ancona, Piano San Lazzaro, Ankon Dorica, Colle 2006 e Nuova Aquila, cui è stata conferita una coppa durante la premiazione conclusiva di domenica sera.