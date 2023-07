In Memoria di Libero Leonardi, La Città di Jesi Ricorda il 14 Luglio La città di Jesi ricorda Libero Leonardi, eroe antifascista, commissario politico dei Lupi della Montagna, morto per mano nazifascista 14 luglio 1944. Venerdì cerimonia in suo onore con saluti istituzionali e ricordo della figura e azione di Leonardi. Medaglia d'Oro al Valor Militare 1968.