In quel crocevia il transito di 600 veicoli l’ora

Per elaborare al meglio il progetto esecutivo (presenti all’incontro gli ingegneri di Anas) è stato effettuato uno studio per definire l’andamento dei flussi veicolari nell’area, monitorando il traffico con postazioni fisse in un periodo di apertura di aziende, uffici e scuole. Le indagini hanno mostrato punte di circa 600 veicoli in transito all’ora, una mole ingente per un territorio piccolo. Per questo gli obiettivi della rotatoria sono ridurre la velocità, aumentare la sicurezza di pedoni e mezzi, connettere le 4 braccia del crocevia.

La rotatoria sarà di tipo compatto, con un diametro totale di 19 metri, raggio di 9,5 metri, sormontabile per 4,5 metri, contornata da marciapiedi, avrà cordoli in pietra o calcestruzzo e un palo centrale di illuminazione. La misura delle corsie sarà di 3 metri. Quattro le fasi esecutive dei lavori, la prima fase quella dei marciapiedi lato sud ovest, la seconda a nord est, la terza della durata di 15 giorni e con la conclusione prevista per il 30 marzo, sarà la fase centrale della rotatoria per cui verrà installato un semaforo provvisorio e l’ultimo step, dove le operazioni riguarderanno lo spartitraffico, la scarifica e il nuovo tappeto d’usura, il traffico sarà regolato da semaforo ma anche da movieri. Il via ai lavori previsto fra pochi giorni.