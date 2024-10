In sorveglianza speciale spacciava. Arrestato 30enne fuori da un bar

Esce dal bar e i carabinieri lo fermano per un controllo. Addosso aveva più di mezzo etto di droga. Arrestato per detenzione di droga ai fini di spaccio un 30enne italiano. Le manette per il giovane sono scattate lunedì pomeriggio, a Fabriano. I militari stavano seguendo una pista per debellare un giro di spaccio in provincia quando hanno notato il 30enne, già conosciuto per altri precedenti specifici tanto che era sottoposto alla sorveglianza speciale, entrare e uscire da un bar noto per essere frequentato da pregiudicati e assuntori di stupefacenti. Un via vai sospetto che ha portato i carabinieri ad appostarsi e attendere che il 30enne si incamminasse da solo per fermarlo e perquisirlo. Quando i militari lo hanno raggiunto lui si sarebbe agitato. E’ stato controllato: aveva una bustina trasparente con dentro un quantitativo di polvere bianca, verosimilmente cocaina. In tasca è stato trovato un bilancino di precisione. Un particolare questo che fa ipotizzare come probabilmente spacciasse recandosi a domicilio dai clienti. Il riscontro che la sostanza bianca era cocaina è arrivato quasi subito e il 30enne è stato arrestato. Impossibile per lui negare il possesso della droga. La sostanza stupefacente è stata poi pesata, erano in tutto quasi 55 grammi. La busta con il suo contenitore sono stati sequestrati. Idem per il bilancino. Ieri mattina l’arresto del 30enne è stato convalidato dalla giudice Francesca Grassi, al tribunale di Ancona, che ha disposto l’obbligo di firma per il giovane spacciatore. Non è la prima volta che finisce nei guai per droga. Il quantitativo con cui è stato trovato lunedì avrebbe fruttato più di 5mila euro una volta immesso sul mercato e venduto.

ma. ver.