In una settimana 50 permessi di soggiorno

Oltre 50 permessi di soggiorno rilasciati la scorsa settimana. Sono i numeri diffusi dalla Questura di Ancona, che fa sapere di avere anche formalizzato, nello stesso periodo, oltre 30 richieste di protezione internazionale. Dal primo gennaio a oggi, la Polizia di Stato ad Ancona ha ricevuto oltre 400 domande di questo tipo. Si tratta, tuttavia, di una diminuzione rispetto all’analogo periodo dell’anno passato: quasi il 50% in meno. Tra i numeri da segnalare per quanto riguarda l’accoglienza anche quello degli sbarchi. Nei primi cinque mesi dell’anno sono oltre 300 i migranti accolti a seguito degli sbarchi che hanno interessato il porto di Ancona come approdo sicuro.

"L’attività di ricezione e istruttoria delle richieste di protezione internazionale consentono di garantire ai cittadini che ne fanno richiesta e alle loro famiglie una vita nella legalità – scrive la Questura – permettendo lo svolgimento di un’attività lavorativa nonché l’accesso alle cure mediche e a tutte le forme di welfare previste dall’ordinamento. Al fine di agevolare questo percorso di sana integrazione, il questore di Ancona Cesare Capocasa (nella foto) ha inteso orientare l’attività dell’Ufficio Immigrazione della Questura al coinvolgimento degli attori istituzionali che sono chiamati a dare il loro contributo nel processo di regolarizzazione dei cittadini stranieri, quali legali e associazioni di settore con cui il dialogo è costante" conclude la nota.