In vacanza 15 giorni con l’auto in divieto

Residente in centro va in vacanza per due settimane lasciando l’auto posteggiata a lato di piazza Baccio Pontelli, non avendo un garage. Due giorni prima del rientro dalla villeggiatura riceve la chiamata della polizia locale: "Ha l’auto in divieto, venga a spostarla entro pochi minuti e sarà rimossa". "Ma sono fuori regione e non avendo parenti in zona non posso spostarla" la replica. Dunque multa e rimozione forzata, perché l’evento Street food all’interno del Festival Pikkanapa quest’anno si svolge proprio in piazza Baccio Pontelli, una location non proprio apprezzata dai residenti di questa parte di città. "C’è il parcheggio delle Conce a disposizione per i residenti" ha detto presentando l’evento l’assessore Alessandro Tesei ma visti i tanti avventori presto quei posteggi si sono rivelati insufficienti. "Capisco l’evento aggiunge la residente multata - ma l’auto era parcheggiata in uno stallo decentrato che non infastidiva il regolare svolgimento dell’evento. Già altre volte abbiamo preso delle multe (sia io che altri residenti) perché abbiamo lasciato l’auto (la notte o la domenica) fuori dalle strisce perché i posti per noi sono molto, troppo limitati. Ultima multa l’abbiamo ricevuta di domenica mattina alle 8".