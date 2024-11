Inaugurato lo studio ‘Training and Rehab’

Inaugurato ieri mattina il nuovo locale di ‘Training and Rehab’ in via Mameli 14, gestito dai soci Giorgia Giannini, Emanuel Giulian e Steven Petrelli. Il nuovo studio medico comprende un team di professionisti, ciascuno specializzato in una determinata area medica. Da un’idea del 2016, i tre professionisti si sono associati nel 2021, creando il primo studio sempre a Falconara (in via Bixio). Alla luce della crescente domanda, specie di atleti professionisti o semi, la decisione di trasferirsi in un locale più ampio, dotato di studi e una piccola palestra per una migliore integrazione della fisioterapia e dell’attività fisica. E da gennaio i servizi si amplieranno e saranno operativi anche dietologo, psicologo, ortopedico e logopedista. Tra i pazienti "seguiti" dalla ‘Training e Rehab’ anche il nuotatore Alessandro Ragaini, prodigio marchigiano che a 17 anni si è guadagnato la qualificazione individuale alle Olimpiadi di Parigi. Lo staff di T&R, inoltre, ha partecipato ai Campionati assoluti primaverili di nuoto 2023 (Riccione), al Misano World Circuit Woman European Championship 2023 e al Beach Volley World Championship 2022 (Roma).