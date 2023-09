Incidente a Monte Roberto: 57enne in ospedale dopo scontro tra furgone e auto

Furgone si schianta con un’auto all’altezza di villa Salvati e finisce nell’area verde dove si trovano chiosco e giochi fortunatamente mentre non c’erano persone. Ferito un 57enne di Monte Roberto il quale era alla guida del furgone Fiat Iveco Daily. Illeso anche se spaventato il conducente, 79enne di Montecarotto, della Fiat Punto che all’incrocio tra via San Pietro e via Trento si è schiantato con il furgone.

Sul posto ieri mattina, poco prima delle 10,30, si sono portati automedica e ambulanza della Croce Rossa, i carabinieri per i rilievi e vigili del fuoco. Il 57enne è stato soccorso è trasportato in ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale Carlo Urbani per gli accertamenti del caso. Fortunatamente le sue condizioni non sarebbero particolarmente preoccupanti. Nel pauroso fuoristrada il furgone ha colpito un albero che i vigili del fuoco hanno dovuto abbattere perché pericoloso.

Al momento dello schianto nella zona e nell’area verde non c’erano persone e questo ha impedito ulteriori serie conseguenze.