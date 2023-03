Incidente ad Ancona, investe un pedone e poi contro un palo: muore giovane papà

Il luogo dell'incidente con i carabinieri

Monsano (Ancona), 8 marzo 2023 – Centauro investe una ragazza che cammina sul ciglio della strada e poi si schianta contro un albero: ha perso così la vita un giovane papà chiaravallese.

È accaduto attorno alle 19,20 di ieri in via Sant’Antonio la scorciatoia che collega Jesi a Monsano. La vittima, Riccardo Allegrini, avrebbe compiuto 40 anni tra due giorni appena. Originario di Chiaravalle, viveva a Monsano e stava rientrando a casa dalle sue due bimbe, in sella al suo scooterone Yamaha 500 quando è accaduto l’imponderabile. Il giovane non si sarebbe accorto della presenza

sul ciglio della strada di una ragazza di 31 anni di origini dominicane e residente ad Ancona: l’avrebbe colpita al braccio per poi perdere il controllo dello scooterone e finire contro il palo della segnaletica a bordo strada.

Sul posto sono accorsi automedica e ambulanza, ma per purtroppo per il 39enne non c'è stato nulla da fare, è morto praticamente sul colpo. Lavorava come operaio in una ditta metalmeccanica: viveva in zona, insieme alla compagna e a due figlie piccole.

La 31enne è rimasta ferita gravemente ed è stata portata in codice rosso a Torrette, ma non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto i carabinieri che stanno cercando di ricostruire la dinamica. La strada è ancora chiusa al traffico.