Incidente in moto a Numana, Luca Isidori muore a 16 anni

Numana (Ancona), 11 novembre 2024 – Le speranze si sono affievolite con il passare delle ore. E’ deceduto oggi pomeriggio Luca Isidori, 16enne di Sirolo che venerdì sera poco dopo le 20 era rimasto coinvolto in un incidente in via del Conero a Numana, nei pressi del distributore Is e della rotatoria. L’impatto tra la sua moto e una jeep guidata da un uomo del posto è stato molto violento. Poco fa è stata dichiarata la sua morte cerebrale a Torrette. Avrebbe battuto la testa sull’asfalto dopo essere sbalzato dal sellino. Era in stato di incoscienza e non rispondeva agli stimoli. Le condizioni del 16enne sono apparse subito critiche ai soccorritori che l’hanno caricato in ambulanza. Sul posto si sono precipitate le ambulanze del 118 e della Croce bianca numanese e le pattuglie della Polizia locale per i rilievi e per fermare la viabilità. Inizierà a breve il periodo di osservazione per l’espianto degli organi.