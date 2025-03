Incidente oggi in A14 ad Ancona, schianto tra furgone e camion: un morto e un ferito grave

Ancona, 20 marzo 2025 – Tragedia sull’autostrada A14 all’altezza di Montemarciano, in provincia di Ancona.

In un incidente stradale all’altezza del km 210 in direzione sud, si sono scontrati un furgone e un autocarro. Uno dei due passeggeri che viaggiavano del furgone è morto, mentre l’altro è ricoverato in gravissime condizioni in ospedale.

Lo schianto è accaduto questa mattina, intorno alle 10: i vigili del fuoco di Senigallia ha estratto i passeggeri del furgone dalle lamiere del veicolo e poi li hanno affidati alle cure del 118. Le loro condizioni erano sembrate subito gravissime e uno dei due purtroppo è morto.

Sul posto è intervenuta anche la Polizia Stradale per i rilievi del caso.