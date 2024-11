Incontro per far rivivere l’opera dell’artista. Charlotte Salomon

Parole, musica e immagini. Sono i tre linguaggi che si intrecciano nel capolavoro di Charlotte Salomon ‘Vita? O Teatro?’, e che saranno rievocati questo pomeriggio (ore 17.30) in un incontro online che farà rivivere la vita e l’opera dell’artista ebrea berlinese. Interverranno Sonia Antinori (foto), regista e drammaturga (anche dello spettacolo ‘...questa è tutta la mia vita… Lotte e Armonia’, tratto dall’opera di Salomon, andato in scena al festival PianoSofia 2023), la pianista Silvia Lomazzi, direttrice artistica di PianoSofia, e la psicoanalista Nicole Janigro. L’evento è promosso dalla Fondazione Pasquale Battista, dall’associazione Philo e da PianoSofia, per i ‘Cafés Littéraires’. Le curatrici del progetto sono Deli Salini e Silvia Peirone, in collaborazione con Giovanna Garuti. Per iscriversi: giovanna.garuti@ismo.org.