"Intelligenza artificiale. Attenzione ai bot"

"Non abbiamo dati sensibili dei nostri lettori, la loro privacy è salva. Abbiamo però a che fare con i bot di intelligenza artificiale che vogliono addentrarsi nei nostri giornali cercando di leggere articoli in tempi brevissimi e di conseguenza bloccandone degli altri: ci difendiamo creando pagine statiche in modo da alleggerire la potenza di carico del nostro server che andremo a potenziare a breve. Dobbiamo difendere l’integrità dei nostri dati, come già detto non ne abbiamo di sensibili ma qualcuno potrebbe inserire degli script malevoli che possono insidiare il dispositivo di chi legge e riguardo a questo siamo protetti in quanto l’indirizzo ip del nostro server non è raggiungibile".