Intelligenza artificiale: cos’è vero e cosa è falso?

Qual è la verità? Che ruolo avrà l’intelligenza artificiale? E soprattutto come vivono, e vivranno, le nuove generazioni le modificazioni in atto nel più vasto mondo della comunicazione? Il Corecom (Comitato Regionale per le Comunicazioni delle Marche) s’interroga su questi quesiti e pone al centro dell’attenzione spunti d’indagine e riflessione con l’obiettivo di avviare un intervento metodico di sensibilizzazione al problema. Attraverso l’iniziativa di media comunication "Il vero e il falso nel mainstream e in rete - Young generation", ospitata alla Mole Vanvitelliana di Ancona, ha avuto la possibilità di rivolgersi ad una platea di 400 studenti, provenienti da diversi istituti marchigiani e alcuni anche in collegamento da remoto, attraverso gli approfondimenti di esperti del settore che hanno fornito una rappresentazione della situazione attuale nelle sue diverse sfaccettature. "Come possiamo approcciarci oggi - ha esordito la Presidente Corecom, Cinzia Grucci - al concetto di autenticità? Pensiamo a ‘Now and Then’, brano musicale riproposto attraverso l’utilizzo dell’intelligenza artificiale. Quella che ascoltiamo è veramente la voce di John Lennon? La tecnologia, la stessa società, ci rimandano ad un mondo fluido, liquido, artefatto dove è difficile distinguere il vero dal falso. Su questo – ha concluso – il Corecom intende riflettere, cercando il massimo coinvolgimento su un problema che appartiene a tutti noi".