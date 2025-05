Intelligenza artificiale. Jesi scelta dall’Its, corso post diploma

Sistemi Avanzati e Intelligenza Artificiale applicata all’Industria, questo il nuovo percorso biennale post diploma per l’anno formativo 2025-2026 promosso da Its Fabriano Academy che avrà sede a Jesi (Ancona) orientato alla specializzazione tecnologica, per formare figure professionali altamente richieste dalle imprese: esperti in grado di progettare, gestire e analizzare sistemi industriali intelligenti, integrando automazione, dati e intelligenza artificiale (1.800 ore complessive, di cui 800 ore di stage aziendali). La presentazione è avvenuta il 22 maggio scorso nella Biblioteca comunale di Jesi durante una tavola rotonda alla quale sono intervenuti rappresentanti del Comune di Jesi, Confindustria Ancona, I-Labs Instrustry, Altesia e altre aziende, tra cui Siemens.