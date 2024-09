"Interpretare Rabini". Mostra fotografica nei locali di Camerano

"Interpretare Rabini" è il titolo della mostra fotografica che inaugura oggi pomeriggio alle 17 nei locali "In centro" a piazza Roma, nella sua Camerano. In occasione dei cento anni dalla nascita del grande artista cameranese Roberto Rabini, è stato organizzato infatti un viaggio fotografico rivisitando l’arte dell’artista focalizzandolo in particolare sul tema del lavoro. Per tutto il mese di settembre saranno realizzati diversi eventi per celebrare la nascita del pittore e poeta (1924). La mostra è aperta a ingresso gratuito fino al 28.