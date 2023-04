Jazz protagonista sul palco della Cupa

Nel giro di pochi anni è diventato uno degli appuntamenti musicali più attesi di Ancona. Stiamo parlando del festival jazz organizzato dallo Spazio autogestito La Cupa. Dopo quattro anni di direzione artistica di Massimo Manzi , questa edizione è curata da tutto l’organico della Cupa, che ha fatto tesoro dell’esperienza delle quattro precedenti. La manifestazione si svolgerà nell’arco di due mesi, con quattro eventi che avranno luogo il giovedì sera (ore 21.30).

Questo festival nasce per l’esigenza di portare il jazz in un ambiente alternativo, intergenerazionale, inclusivo. Non solo. Grazie all’ambiente informale e familiare le serate acquistano un sapore unico favorendo l’incontro fra pubblico e artisti. Alle ore 19.30 è prevista l’apertura al pubblico dello spazio autogestito, e si potrà anche mangiare qualcosa.

Ad aprire il cartellone giovedì sarà l’Elena Lodovici Trio, che presenterà il disco ‘Introspections’ e inediti. La Lodovici si occuperà di musica, arrangiamenti, testi, pianoforte e voce. Al suo fianco ci saranno Eros Rambaldi (contrabbasso ed effetti), e Giacomo Bartolucci (batteria). Giovedì 20 aprile sarà la volta di un quintetto, quello guidato da Mauro Mussoni (contrabbasso, composizione e arrangiamento), che presenterà il disco "Follow the Flow". Con Mussono ci sono Simone La Maida (sax alto, sax soprano e flauto), Massimo Morganti (trombone), Massimiliano Rocchetta (piano) e Andrea Grillini (batteria). Per chi volesse conoscere meglio i cinque: www.mauromussoni.com. Due anche i concerti in programma a maggio.

Il primo, giovedì 11, avrà come protagonista l’Andrea Molinari Quartet, formazione che presenterà il disco intitolato "51". Molinari, alla chitarra, avrà come compagni Enrico Zanisi, al pianoforte, Francesco Ponticelli, al basso, ed Enrico Morello, alla batteria. L’ultimo appuntamento della rassegna è quello di giovedì 25 maggio, quando alla Cupa sarà di scena un altro gruppo composto da cinque elementi, il Machine Head Quintet. A guidarlo c’è Marco Postacchini, che oltre a suonare il sassofono si occuperà degli effetti insieme ad Andrea Angeloni, al trombone. Con loro ci saranno il tastierista Nico Tangherlini, Roberto Gazzani (basso elettrico e computer programming) e Andrea Morandi alla batteria.

Per informazioni: [email protected] L’ingresso ai concerti sarà ad offerta, e non sono previste prenotazioni. Chi prima arriva avrà a disposizione i posti migliori.