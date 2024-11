Jesi, è dura con Montecatini. Fabriano, riscatto col Latina

Tutte e tre in casa le nostre di serie B e tutte in contemporanea domenica alle ore 18. Ristopro Fabriano e General Contractor Jesi giocano per l’ottava giornata di serie B Nazionale girone B, mentre la Goldengas Senigallia per la settima di serie B Interregionale girone E: il terzetto è assestato nei rispettivi campionati a quota 6 punti, nel limbo di metà classifica e prova a sfruttare l’occasione per guardare in alto e non chi sta dietro.

L’impegno più duro sulla carta è senz’altro quello della General Contractor Jesi che ospita la Gema Montecatini, una delle due società della città termale, che nonostante gli appena 20mila abitanti da sempre vive di basket e da qualche anno si fregia pure della rivalità del derby. Al momento in classifica è proprio la Gema a precedere i cugini di due lunghezze con 12 punti, il doppio degli jesini, che valgono il secondo posto in classifica: nulla di sorprendente perché la Gema è una big partita per vincere o provare a farlo e per la squadra di Ghizzinardi sarà un osso durissimo, da superare soltanto con una prestazione collettiva e l’appoggio del PalaTriccoli: il morale è alto comunque in casa marchigiana dopo la vittoria di Roma contro la Virtus che ha visto pure l’esordio di Ponziani.

Turno sulla carta più agevole invece per la Ristopro che a Cerreto d’Esi attende il Latina che insegue in classifica con 4 punti, mentre Fabriano è a 6. Occasione decisamente da sfruttare contro un avversario da non sottovalutare ma che in un girone di livello altissimo non è certo tra i più competitivi e punta a mantenere la categoria. Serve ritrovare la Ristopro capace di infilare tre successi consecutivi fino a un paio di settimane fa, quando era risultata convincente anche nelle sconfitte: da due partite i biancoblù perdono, ma già la settimana scorsa a Livorno contro la Pielle la prestazione, considerato il valore dell’avversario, è stata senz’altro migliore di quella negativa in casa contro il Cassino: stavolta, però, vincere è ancor più importante di giocare bene.

Chiusura con la B Interregionale che nel girone E ha ben sette marchigiane ma una sola anconetana, la Goldengas Senigallia: qui siamo alla settima giornata e la squadra di coach Gian Marco Petitto torna domenica alle ore 18 al PalaPanzini per affrontare una pari classifica a quota 6, il Porto Recanati degli ex Peverada (vice-coach) Caverni e soprattutto Cicconi Massi: per quest’ultimo, non solo ex ma pure senigalliese doc e figlio di un ex capitano biancorosso, un match davvero particolare. Porto Recanati sulla carta molto più ambizioso, esperto e profondo, anche se fino ad ora alterno.

Andrea Pongetti