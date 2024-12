Jesi, furti in serie in centro: arrestato 32enne e 22enne

Jesi (Ancona), 11 dicembre 2023 – Furti in serie in centro: arrestati dai carabinieri due uomini per furto continuato aggravato e indebito utilizzo di strumenti di pagamento diversi dai contanti. In azione nella tarda mattinata di ieri i carabinieri del Nor - Aliquota Radiomobile della compagnia di Jesi i quali dopo una serie di segnalazioni sono riusciti a inseguire e arrestare due cittadini stranieri un 32enne e un 22enne. La prima segnalazione è arrivata da un ragazzo, anch’egli straniero, ospite di una struttura di accoglienza il quale aveva messo in fuga due giovani dopo averli sorpresi a rovistare nel suo zainetto. Pochi minuti dopo una seconda segnalazione per un furto avvenuto all’interno di un’attività commerciale nell’area del mercato comunale. I militari, immediatamente intervenuti, hanno appreso dal titolare di tale attività che due soggetti, dei quali ha fornito una descrizione, dopo averlo distratto, gli avevano sottratto una borsa contenente il proprio portafogli con all’interno del denaro, i documenti personali e due tessere bancomat. Proprio mentre esponeva i fatti ai militari la vittima ha ricevuto un avviso sul proprio cellulare relativa a due transazioni effettuate con il suo bancomat. Così i militari si sono precipitati nella tabaccheria dove erano state effettuate le transazioni sorprendendo, così, due soggetti, rispondenti alla descrizione fornita, mentre si allontanavano di corsa in direzione Porta Valle. Uno dei due ha tentato di disfarsi del bancomat lanciandolo per strada. La circostanza non è però sfuggita ai carabinieri che lo hanno recuperato e hanno poi provveduto a bloccare i due. Nel corso della successiva perquisizione personale è stato rinvenuto anche il secondo bancomat oltre a due bottiglie di vodka, queste ultime asportate, come emerso dai successivi accertamenti, in un supermercato ubicato nelle immediate vicinanze dell’attività commerciale dove avevano messo a segno il furto della borsa. La refurtiva della mattinata di furti da parte dei due stranieri è stata restituita agli aventi diritto. A conclusione degli accertamenti, i due stranieri sono stati arrestati dai carabinieri della compagnia jesina nella flagranza dei reati di furto continuato aggravato e di indebito utilizzo di strumenti di pagamento diversi dai contanti. Stamattina il Tribunale di Ancona ha convalidato l’arresto e applicato ad entrambi la misura cautelare del divieto di dimora nella Provincia di Ancona.