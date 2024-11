Jesi, in centro la base dello spaccio: arrestata una 23enne

Jesi (Ancona), 14 novembre 2024 - Una persona arrestata per detenzione illecita di sostante stupefacenti ed una segnalata per detenzione di stupefacenti per uso personale. È il bilancio di un’attività svolta nel corso della serata di ieri dai arabinieri del Nor – Aliquota Radiomobile della Compagnia di Jesi. Quello strano via vai di persone da un appartamento nel centro di Jesi non era certo passato inosservato. I militari sono, quindi, intervenuti e nel corso della perquisizione domiciliare hanno trovato 13 grammi di cocaina oltre ad un bilancino elettronico di precisione, materiale per il confezionamento delle singole dosi e la somma contante di 390 euro, verosimile provento dell’attività di spaccio. Una 23enne di origine straniera è stata, così, arrestata per detenzione illecita di sostanze stupefacenti. La sostanza, il materiale ed il denaro trovati sono stati sottoposti a sequestro. Nel corso della medesima attività i militari hanno segnalato al Prefetto di Ancona un 27enne, anch’egli di orine straniera, sorpreso con due dosi di cocaina, del peso complessivo di 0,67 grammi, detenute per uso personale. Nel corso della mattinata odierna il Giudice di Ancona ha convalidato l’arresto della 23enne e contestualmente condannato quest’ultima, a seguito di patteggiamento, alla pena di 8 mesi di reclusione e 2mila euro di multa