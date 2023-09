Jesi, irregolarità in un kebab e un cellulare rubato fuori da un locale

Jesi (Ancona), 22 settembre 2023 – Controlli straordinari interforze: trovate irregolarità in un kebab e anche un cellulare rubato fuori da un locale. Ieri sera in azione personale delle volanti del commissariato, carabinieri e polizia locale sotto il coordinamento del dirigente vice questore Paolo Arena. I controlli rientrano nelle direttive del questore di Ancona Cesare Capocasa d’intesa col prefetto Darco Pellos e si sono concentrati nelle aree più sensibili della città: via Setificio, via Granita, via Garibaldi, Porta Valle e piazzale San Savino ma anche il centro storico. Un servizio straordinario di controllo del territorio mirato ad intensificare il rapporto di fiducia e simbiosi con la cittadinanza in un’ottica di prevenzione dei reati, specie furti e spaccio. Sono state identificate 60 persone e controllati 25 veicoli. Controllati anche 5 esercizi commerciali: in uno di questi, un kebab, sono state rilevate alcune irregolarità: la mancata compilazione delle schede di autocontrollo delle temperature del frigo, tre dipendenti in servizio non avevano a disposizione esclusiva un locale antibagno come previsto dalla normativa sul lavoro e un’area adiacente ai locali di produzione veniva utilizzata per la consumazione delle pietanze. Da qui la diffida ad esibire documentazione mancante e la segnalazione all’azienda sanitaria. Inoltre, sempre nel corso dei controlli, nelle pertinenze di un bar è stato trovato uno smartphone probabile provento di furto. Pertanto, i poliziotti sono risaliti al proprietario poco dopo contattato per la restituzione.