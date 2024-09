Jesi, lavoratori in nero e scarsa igiene: maxi multa a un alimentari kebab

Jesi (Ancona), 17 settembre 2024 - Sanzioni per 4 mila euro e la segnalazione all’Ispettorato del lavoro per la presenza di tre lavoratori in nero. È questo il risultato di un intervento congiunto tra polizia locale e Azienda Sanitaria Territoriale in una gastronomia artigianale, specializzata nella vendita di kebab, nel quartiere San Giuseppe. Durante il sopralluogo, effettuato nei giorni scorsi, è stato trovato uno stato igienico sanitario non conforme e riscontrata una seria di violazioni amministrative di vario genere che hanno portato gli agenti e i tecnici dell’Ast a stilare verbali per complessive 4 mila euro. La presenza di tre lavoratori che non risultavano regolarmente assunti ha comportato la segnalazione della posizione del datore all’Ispettorato territoriale del lavoro che provvederà per quanto di propria competenza. L’intervento si inquadra nell’ambito dei controlli attivati dal comando di polizia locale nei confronti degli operatori commerciali con l’obiettivo di tutelare i consumatori e verificare il rispetto delle normative vigenti.