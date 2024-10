Jesi, maltrattamenti in famglia: 43enne portato in carcere dai carabinieri

Jesi (Ancona), 21 ottobre 2024 – Raffica di controlli dei carabinieri nel finesettimana. A Jesi, i militari dell’Aliquota Radiomobile hanno sorpreso nottetempo un 36enne del luogo alla guida della propria autovettura in stato di ebbrezza alcolica. Dopo gli accertamenti gli hanno ritirato la patente e lo hanno denunciato. Nel medesimo contesto, hanno rintracciato un nordafricano 43enne domiciliato a Monte San Vito, sul quale pendeva un ordine di carcerazione emesso dal tribunale di Ancona per maltrattamenti in famiglia e che dovrà scontare una pena di 2anni e 9 mesi. L’uomo è stato portato nel carcere di Ancona. Infine hanno proceduto al controllo di un 41enne di Jesi, gravato da pregiudizi di polizia per reati contro il patrimonio e contro la persona e sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale. E’ stato sorpreso in orario notturno mentre circolava in compagnia di altro uomo con analoghi precedenti. L’uomo è stato denunciato per aver contravvenuto della misura.