Jesi, salvarono una donna minacciata col coltello dal compagno: encomio ai militari

Jesi (Ancona), 7 settembre 20204 - Encomio ai due militari che hanno salvato una giovane donna tenuta in ostaggio dal suo compagno che la minacciava con un coltello puntato alla gola. Il colonnello Carlo Lecca, comandante provinciale dei carabinieri di Ancona, durante una breve ma simbolica cerimonia giovedì mattina al comando provinciale, ha voluto personalmente consegnare l’attestato con cui è stato conferito l’encomio semplice, concesso dal comandante della legione carabinieri “Marche”, generale di Brigata Salvatore Cagnazzo, al Brigadiere Salvatore Pizzardi e all’appuntato scelto Marco Belli. Ai militari, rispettivamente capo equipaggio e autista dell’Aliquota Radiomobile della compagnia carabinieri di Jesi, è stata concessa la prestigiosa ricompensa, per aver tratto in salvo una ragazza che, il 26 marzo scorso, era stata presa in ostaggio dal suo compagno, che si era appunto barricato in una stanza di un B&B del luogo e teneva in scacco i soccorritori, sotto la minaccia di un coltello puntato alla gola della donna. E’ stato infatti il tempestivo intervento dei militari e soprattutto la capacità di gestione delle fasi più critiche dell’emergenza che ha consentito di evitare il peggio, riuscendo a fare irruzione, bloccare l’uomo e disarmarlo, con non poche difficoltà, vista la resistenza messa in atto dallo stesso. Il comandante provinciale si è complimentato con i militari per la professionalità dimostrata, da cui sono state tratte le motivazioni per la concessione del riconoscimento.