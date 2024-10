Jesi, senza assiurazione e revisione non si ferma all'alt e abbandona l'auto

Jesi (Ancona), 15 ottobre 2024 - Continua l’attività di contrasto alle violazioni più gravi al Codice della strada da parte della polizia locale. È di ieri la notizia di sanzioni per 1.500 euro nei confronti di un extracomunitario residente in Vallesina, che non si era fermato all’alt intimato da agenti in pattuglia lungo il viadotto di via XX Luglio. Il breve inseguimento che ne è scaturito, ha permesso agli agenti della polizia locale di rintracciare l’auto - una Fiat Punto - abbandonata nel vicino parcheggio della Fornace. I controlli con i mezzi tecnologici in dotazione, hanno permesso di accertare che il veicolo era sprovvisto di assicurazione e revisione e il conducente che si era dileguato, identificato come il proprietario, con patente scaduta. L’auto è stata caricata su un carro-attrezzi e posta sotto sequestro, mentre l’uomo, dopo 48 ore, si è presentato al comando ammettendo le proprie responsabilità, scusandosi per il comportamento avuto e pronto a pagare quanto dovuto. Nella stessa giornata, nell’ambito dell’attività di controllo dei parchi pubblici, agenti della polizia locale in borghese hanno fermato nelle vicinanze del parcheggio Zannoni un cittadino somalo di 29 anni trovato in possesso di 2,5 grammi di hashish. Una volta identificato, il giovane è stato segnalato alla Prefettura come disposto dalla legge per i provvedimenti conseguenti. Il comando di polizia locale si è appena dotato di due nuove accessoriate vetture Citroen C3 che ringiovaniscono il parco veicoli in uso allo stesso.