Jesi, sosta selvaggia: ecco controlli e multe

Sosta selvaggia in piazza Baccio Pontelli a Jesi: nuova raffica di controlli e multe da parte degli agenti della polizia locale. Anche la mattina dell’Immacolata gli agenti della polizia locale sono arrivati per controllare la sosta irregolare sulla piazza. A chiedere maggiori controlli gli stessi residenti che, specie nel finesettimana non riescono a trovare spazio negli stalli gialli e blu occupati da chi raggiunge il centro per trascorrere la serata. La trasformazione degli stalli blu in bianchi in questi giorni probabilmente contribuirà a diminuire gli episodi di sosta selvaggia in piazza Bacio Pontelli. Una decisione questa della giunta Fiordelmondo che però non piace all’opposizione: "Ci sono sicuramente alternative al parcheggio delle Conce – rimarca Nicola Filonzi per JesiAmo che da esponente dell’ex giunta Baci aveva approvato il raddoppio delle strisce blu attorno al centro storico – e si dovrebbe capire quali sono state le motivazioni per mettere a pagamento quel parcheggio. È sicuramente un passo indietro di chi volgeva lo sguardo al futuro e cioè verso una mobilità sostenibile".

Sa.fe.