Jesina blinda la promozione in Eccellenza, lotta playoff e salvezza ancora aperte

Adesso la sosta prima dell’ultima giornata di stagione regolare. Che per il girone A di Promozione conta solo per la lotta playoff e per quella salvezza, perché per il primo posto la Jesina lo ha blindato sabato espugnando Fermignano tornando dopo un anno in Eccellenza. Può sperare nel salto di categoria anche il Marina, quarto in classifica, tornato a fare punti dopo quattro sconfitte di fila. Sfiora la vittoria sul campo di un Moie Vallesina che riprende la sfida solo nei minuti finali, anche se per il Moie i playoff restano solo un sogno. Finirà fra una giornata anche la stagione della Vigor Castefidardo che ha perso ad Appignano rendendo amaro il debutto di Polzonetti in panchina. Festeggia la salvezza diretta con una giornata di anticipo la Biagio Nazzaro Chiaravalle. Si deciderà tutto nell’ultima giornata per il Sassoferrato Genga che non riesce ad andare oltre il pari in casa contro il Lunano. Nell’ultima giornata il Sassoferrato Genga salirà sul campo della Pergolese avanti di otto punti e quindi con il rischio per il Sassoferrato di retrocessione diretta in casa di sconfitta per la regola dei dieci punti. Quella retrocessione che è arrivata invece per il Barbara Monserra che ha vinto di misura contro il Villa San Martino, ma che non è bastato per mantenere la Promozione.

In Coppa Marche la Real Cameranese ci riprova. I rossoneri accedono per la seconda stagione di fila in finale di Coppa Prima Categoria. Per la Real era d’obbligo la vittoria e la squadra di Pantalone non sbaglia superando di misura (1-0) il Borgo. Decisiva la rete nel secondo tempo di testa di Negozi lesto ad anticipare il difensore sfruttando così alla perfezione un cross al bacio di Defendi. Il Borgo potrebbe pareggiare, ma May calcio alto. La Real affronterà in finalissima la Folgore Castelraimondo: appuntamento il 17 aprile.