Jesina, prova difficile col Barbara Monserra

Non bisognerà perdere ulteriore terreno. Lo sanno bene le nostre che puntano ai piani alti del girone A di Promozione. Anche perché la sesta giornata che si consumerà tra oggi e domani propone un testa coda del torneo. Domani sarà in programma Tavullia Valfoglia-Pergolese, con i padroni di casa vogliosi di cogliere la quinta vittoria in campionato (sarebbe la terza consecutiva) per cercare di allungare ancora di più in classifica. La Pergolese ha raccolto finora invece solo tre pareggi (due le sconfitte, con la casellina vittorie che segna ancora zero).

La Jesina, terza da sola, distante già quattro lunghezze dalla vetta, dovrà osare, anche se oggi è attesa da un impegno alquanto ostico, la trasferta sul campo del Barbara Monserra (si giocherà al Puerini di Ostra Vetere), due squadre separate in classifica da solo due punti. Anche il Marina giocherà fuori casa. Al Muraglia di Pesaro l’aspetta un Vismara ancora imbattuto, ma che non sembra più vincere: la squadra pesarese dopo il successo alla prima giornata ha collezionato quattro pareggi.

Contro squadre del Pesarese giocano oggi anche Sassoferrato Genga e Vigor Castelfidardo (appaiate in classifica a quota quattro punti) che ospitano rispettivamente Fermignanese (seconda in classifica) e Gabicce Gradara. Domani di scena il derby tra Biagio Nazzaro Chiaravalle e Moie Vallesina con i rossoblu di casa che sembrano in ripresa, soprattutto dopo essere usciti indenni sei giorni fa dal campo della vicecapolista Fermignanese.

Il Moie Vallesina invece non sembra decollare, soprattutto in fase offensiva, visto che la formazione di Rossi ha il peggior attacco del girone, con un solo gol realizzato in cinque giornate, un primato negativo condiviso solo con la Pergolese, ultima in classifica.

Il programma. Promozione (girone A), sesta giornata (ore 15:30). Oggi: Vismara-Marina (ore 14:30), Appignanese-S.Orso, Barbara Monserra-Jesina, Sassoferrato Genga-Fermignanese, Vigor Castelfidardo-Gabicce Gradara, Villa S.Martino-Lunano. Domani: Biagio Nazzaro Chiaravalle-Moie Vallesina, Tavullia Valfoglia-Pergolese.

Classifica: Tavullia Valfoglia 13; Fermignanese 11; Jesina 9; Marina e Villa S. Martino 8; Vismara, Gabicce Gradara e Barbara Monserra 7; S. Orso e Lunano 6; Moie Vallesina 5; Sassoferrato Genga e Vigor Castelfidardo 4; Biagio Nazzaro Chiaravalle, Appignanese e Pergolese 3.