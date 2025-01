La benedizione ai motociclisti

In centinaia si sono dati appuntamento nella centralissima piazza della Madonna a Loreto per il tradizionale motoraduno di inizio anno. Il rombo di decine di motociclette arrivate da tutta Italia ha svegliato la piazza di fronte alla basilica della Santa Casa per la benedizione. A benedirli l’arcivescovo delegato pontificio monsignor Fabio Dal Cin dopo la celebrazione eucaristica. Sul sagrato con le autorità religiose anche quelle cittadine di fronte alla distesa di moto e motociclisti in piazza. L’evento è per moltissimi biker un appuntamento fisso.