La carica di Miotto: "Massima attenzione con il Teramo"

Due gol in campionato, un altro in Coppa Italia, ma anche assist, come quello splendido di domenica per il terzo gol dei fidardensi contro l’Isernia realizzato da Caprari. Alessandro Miotto si sta confermano un perno importante del centrocampo dei biancoverdi anche quest’anno, in quarta serie, dopo essere stato uno dei grandi protagonisti della cavalcata trionfale l’anno passato dall’Eccellenza alla D. Autore anche del gol decisivo del Castelfidardo nella finale playoff di ritorno giocata a metà giugno al Mancini contro lo Zenith Prato. Adesso vuol traghettare il Castelfidardo verso la salvezza in D. Chissà che anche domenica mister Giuliodori non gli affidi una maglia da titolare come è avvenuto nelle ultime tre giornate? In attesa il numero 8 dei biancoverdi racconta che quella di domani al Bonolis "sarà una trasferta complicata. Mi aspetto una partita difficile contro una squadre attrezzata, con qualità, forte in tutti i reparti, ma soprattutto davanti con giocatori tecnici e fisici come Galesio e D’Egidio. Dovremo fare un’ottima fase difensiva. Non dimenticando che in mezzo al campo hanno un giocatore importante come Angiulli". All’andata proprio contro il Teramo il Castelfidardo ha preso il primo punto in campionato grazie al guizzo del giovane Caprari. "Fu una bella partita, finì in pareggio, ma ai punti meritavamo qualcosa di più visto che avevamo avuto delle chance importanti. Domenica sarà tutt’altra partita, complicata, ma bella da giocare".

Con Fabbri e compagni che cercheranno di muovere ancora la classifica (tra i convocati ci dovrebbe essere anche Nicola Vecchio, difensore centrale, che proprio ieri ha firmato con la società fidardense) dopo un 2024 chiuso positivamente e un 2025 iniziato ancora meglio. ‘Siamo partiti bene, ma abbiamo giocato solo due partite. Speriamo di continuare su questa strada lavorando tutti insieme. Perché ci aspettano ancora tante partite, ci sarà da lottare in una seconda fase di campionato difficile’’. Intanto domenica con Miotto versione assist man sono arrivati tre gol e tre punti contro l’Isernia. "Una buona prestazione anche se abbiamo commesso qualche errore. Ma siamo riusciti a sfruttare le nostre occasioni, a fare tre gol, quindi la considero una bella vittoria" chiude il centrocampista veneto, classe 1998, un giusto mix di qualità e quantità.

Juniores. Oggi intanto, alle ore 14:30 al Mancini, la Juniores nazionale del Castelfidardo ospita la Fermana per la 17esima giornata di campionato (girone G). I fidardensi occupano l’ottavo posto in classifica con 22 punti, Fermana 13esima a quota 9.