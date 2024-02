"La Città di Carnevale", via al countdown

Dopo la presentazione degli eventi per ‘Ancona che maschera’, il nuovo Carnevalò del capoluogo che scatterà ufficialmente domenica prossima. Anche i "cugini falconaresi" hanno fatto il loro passo e, ieri, hanno annunciato il ritorno de ‘La Città di Carnevale’, la grande festa che riempirà di colori e animazione il cuore cittadino. Quando? Sabato 17 febbraio. L’evento, organizzato dal Comune di Falconara con il patrocinio del Consiglio regionale delle Marche, come nelle passate edizioni vedrà protagonisti carri allegorici (a queste latitudini non ci sono problemi di "pesantezza" degli stessi carri, che potrebbero danneggiare la pavimentazione lungo il Corso, come invece è accaduto nella Dorica, ndr), gruppi mascherati, scuole, associazioni culturali, sociali e sportive del territorio comunale e di quelli limitrofi.

"La festa, sospesa a partire dal 2020 a causa dell’emergenza sanitaria e tornata nel 2023 dopo quattro anni di assenza, si è sempre dimostrata fortemente aggregativa e capace di far incontrare in centro persone di tutte le età – annuncia il sindaco Stefania Signorini – L’edizione dell’anno scorso aveva permesso di ritrovare una socialità interrotta dalla pandemia, con presenze da record e sono convinta che anche per il Carnevale 2024 la partecipazione sarà altissima. Sarà anche l’occasione di consolidare la collaborazione con associazioni, scuole e commercianti di Falconara e con le realtà associative dei comuni limitrofi".

Per una festa che indubbiamente ha funzionato, ecco le conferme del passato: l’evento si aprirà, infatti, attorno alle 14.30 con la sfilata dei carri e poi, a partire dalle 16.30, il centro della festa sarà piazza Mazzini, dove saranno premiati i gruppi mascherati e quelli delle scuole. In palio ci sono buoni offerti da tantissimi negozi e attività economiche di Falconara.

C’è ancora tempo per iscriversi al concorso: per partecipare i gruppi mascherati possono inviare una mail all’indirizzo cultura@comune.falconara-marittima.an.it.

Altre note tecniche. Per consentire lo svolgimento in sicurezza della manifestazione sarà sospesa la sosta in alcune strade del centro dalle 10 alle 20 di sabato, mentre sarà interdetta la circolazione lungo le strade interessate dalla sfilata dei carri.

Il Comune di Falconara ha disposto la presenza della polizia locale e del gruppo comunale di Protezione civile lungo tutto il percorso della sfilata e in piazza Mazzini.

Per agevolare la sosta di residenti e partecipanti alla festa è stata disposta l’apertura straordinaria dell’area parcheggio all’interno del parco Kennedy.

Maschere e colori si preparano ad invadere il centro: appuntamento sabato 17 febbraio.

Giacomo Giampieri