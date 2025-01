La città in un set grazie a "Balene"

La città di Jesi torna di nuovo set cinematografico grazie alla serie tv Balene, che vede protagoniste Veronica Pivetti e Carla Signoris insieme a Giorgio Tirabassi. Da sabato le riprese saranno effettuate nel centro storico, con Palazzo della Signoria come location principale e piazzette e vicoli protagonisti. Sarà individuato un locale per riprese interne. La troupe resterà in città fino al 13 febbraio, in queste che saranno le ultime due settimane di produzione per una serie Tv che - dal primo ciak del 21 ottobre - è stata interamente girata in provincia di Ancona. L’amministrazione si è subito attivata con la produzione per attenuare al minimo i disagi che le riprese potranno creare (a cominciare da modifiche alla viabilità nelle zone interessate dalle riprese), consapevole al tempo stesso dell’importante positivo ritorno di immagine che ne deriverà per la città ed il territorio. Balene, prodotta da Fastfilm con la collaborazione della Marche Film Commission, sarà distribuita su Rai 1 nel prossimo autunno con otto episodi (due a serata). Affronta con leggerezza, ironia e un po’ di mistery i valori dell’amicizia e della solidarietà femminile come armi per affrontare la vita a sessant’anni.