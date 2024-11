La classifica delle scuole superiori. Università e lavoro, ecco chi svetta

Licei, istituti tecnici e professionali sono in grado di preparare e orientare gli studenti a un successivo passaggio agli studi universitari o all’ingresso nel mondo del lavoro? Ce lo dice l’indagine nazionale Eduscopio 2024 che analizza anche le scuole della nostra provincia evidenziando un po’ a sorpresa l’importante risorsa formativa data dagli istituti tecnici economici. Il report mette in evidenza le performance delle scuole tecniche della provincia, confrontando i risultati del 2024 con quelli del 2023. Tra gli istituti analizzati spiccano il Corridoni-Campana di Osimo che si conferma al vertice con un tasso di occupazione post-diploma del 71% (nel 2023 era al 67%, sempre primo nella classifica provinciale). Il Corinaldesi di Senigallia si posiziona al secondo posto con un indice di occupazione del 57% seguito da un altro istituto di Senigallia, il Panzini che chiude il podio con un risultato del 55%, sottolineando un andamento stabile e una continuità nella preparazione professionale. Il Savoia Benincasa, che nel 2023 era in seconda posizione scivola in quinta con un tasso di occupabilità del 50%, mentre Einstein Nebbia di Loreto, il Caggiari e il Morea Vivarelli di Fabriano sono rispettivamente al sesto, settimo e ottavo posto come nel 2023.

Tra gli Istituti tecnici tecnologici è il Marconi-Pieralisi di Jesi a guidare la classifica provinciale (80% tasso di occupabilità) seguioto da Meucci sia per la sede di Osimo che di Castelfidardo. Al decimo posto l’IIS Podesti Calzecchi Onesti (40%) che nel 2023 non era entrato nella top ten provinciale. L’indice di occupazione utilizzato da Eduscopio considera la percentuale di diplomati che, entro i primi due anni dal conseguimento del titolo, hanno trovato un impiego per almeno sei mesi continuativi. Questo parametro è fondamentale per valutare l’efficacia formativa degli istituti in termini pratici, ponendo in evidenza la capacità di connettere gli studenti al tessuto economico locale. Attraverso pochi passaggi, sul portale è possibile confrontare le scuole in base ai tassi di occupazione o agli esiti universitari, aiutando nella scelta del percorso formativo più adatto. Nel caso della nostra provincia l’attenzione verso gli istituti tecnici riflette una domanda crescente di figure professionali capaci di inserirsi rapidamente nel mondo lavorativo.

Per quanto riguarda invece la preparazione agli studi universitari spiccano i licei classici e scientifici, che da sempre rappresentano un ponte privilegiato verso gli Atenei. Anche qui riguardo i classici, il Corridoni-Campana si colloca al vertice come nel 2023, seguito quest’anno dal Rinaldini di Ancona, dal Vittorio Emanuele II di Jesi, dallo Stelluti di Fabriano e dal Perticari di Senigallia. Rigaurdo i licei scientifici guida la classifica il Da Vinci di Jesi (primo nella classifica per l’indirizzo linguistico) seguito dal Galilei di Ancona e dal Medi di Senigallia. Tra gli Istituti tecnici economici troviamo ancora una volta primo il Corridoni Campana che ha superato il Savoia Benincasa primo nel 2023. Il confronto evidenzia non solo la continuità di alcune scuole di eccellenza, ma anche le sfide che alcune di esse hanno affrontato. Eduscopio utilizza l’indice FGA (Fondazione Giovanni Agnelli) per misurare la qualità delle scuole superiori in relazione agli esiti universitari, un indicatore che combina la velocità del percorso di studi, calcolata sulla base della percentuale di crediti universitari ottenuti rispetto al totale previsto con la qualità degli apprendimenti, valutata attraverso la media dei voti ottenuti agli esami universitari.