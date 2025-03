"La donna della bomba atomica" con la rockstar della fisica

Uno spettacolo per scoprire la figura di Leona Woods, la scienziata che prese parte al ‘Progetto Manhattan’ con Robert Oppenheimer ed Enrico Fermi. E’ "La donna della bomba atomica", monologo che oggi (ore 18) al Teatro Concordia di Cupramontana vedrà come protagonista Gabriella Greison. L’attrice e divulgatrice lo ha tratto da suo omonimo libro pubblicato nel 2024 per Mondadori. Woods era la più giovane scienziata del progetto che nel portò alla costruzione dell’atomica. La sua incredibile storia è messa in scena come in una sorta di viaggio interiore, un lungo flusso di coscienza che permette di identificarsi con lei, e consente di rivivere i momenti più elettrizzanti e più deliranti di un evento che ha segnato la storia dell’umanità. Leona Woods, giovanissima laureata in fisica a Chicago, venne assunta nel team di Oppenheimer e messa a lavorare con il fisico Arthur Compton e con Fermi a Los Alamos. Sono anni intensi, in cui la professione si intreccia inevitabilmente con la vita privata: un matrimonio, la nascita di un figlio, la vita in un ambiente a fortissima connotazione maschile. Gabriella Greison è una fisica, scrittrice, attrice, divulgatrice scientifica e narratrice di meccanica quantistica. Definita ‘la rockstar della fisica’, ha ideato e condotto programmi per Rai, Mediaset e Sky, e le sue pillole di fisica spopolano sui social.