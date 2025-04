La "Festa dei Folli" a Corinaldo tra musica, teatro e performance

L’attesa è finita. Da domani a domenica Corinaldo sarà invasa dalla ‘Festa dei Folli’, il festival di arti performative proporrà oltre 60 appuntamenti tra spettacoli, concerti, giochi, laboratori e iniziative originali per tutte le età.

Un’edizione che si preannuncia tra le più ricche di sempre, con artisti di rilievo nazionale, proposte inedite e tanti momenti dedicati alla partecipazione attiva del pubblico. Fra i maggiori protagonisti c’è il Trio Circ e il suo ‘Concrete 00’: tre acrobati provano a evadere da un magazzino surreale tra salti, equilibrismo e acrobatica aerea, e il celebre comico marchigiano Piero Massimo Macchini, che presenta ‘Scena Muta’, mix di cabaret e satira capace di far ridere e riflettere. Il mimo Enrico Mazza, ‘con From a Suitcase’, guiderà il pubblico in un universo capovolto dove anche un semplice rotolo di nastro adesivo diventa pretesto per giocare e sorprendere.

L’attrice Rosetta Martellini arriverà con il suo Jukebox di Poesia, esperienza intima a metà tra performance e rito personale. Non potevano mancare i ‘padroni di casa’, i ragazzi del Combusta Revixi, che dopo le collaborazioni con Cirque du Soleil nel 2024 tornano con ‘Tradizione Futura’, uno spettacolo di Teatro delle Bandiere dalla forte componente autobiografica. I canoni e le convenzioni del mondo delle bandiere si sgretolano, lasciando spazio alla contaminazione con il circo contemporaneo, il teatro e nuove forme espressive.

L’enigmatico Davide Gibbo Fontana torna con ‘Talchè’, spettacolo per riscoprire la bellezza nascosta nella semplicità, dove l’inaspettato diventa norma e il pubblico è invitato a sognare e ridere insieme, mentre la compagnia Chien Barbu Mal Rasé propone ‘TrenoNave’, un mezzo dove si sale per salpare verso altri mondi anche... restando fermi.

Sul fronte musicale da segnalare i No Funny Stuff, band che mescola swing e punk, usando anche strumenti costruiti con innaffiatoi e assi da bucato. I Super Cumbia y la Liga de la Alegría propongono ‘Cumbión’, irresistibile fusione di cori, balli e risate: impossibile resistere alla loro power cumbia colorata. Infine c’è il ‘Gramophone Live Set’ della compagnia Le Radiose, dj-set caldo e frusciante, per riscoprire il fascino delle atmosfere vintage. Info www.festadeifolli.it.