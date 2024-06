La festa del Colle per riqualificare il parco

Al via la festa del Colle, tra musica cibo, sport e tanto divertimento ma con un scopo principalmente benefico. Gli incassi saranno utilizzati per riqualificare il parco. In particolare il gioco per bambini transennato ormai da ottobre e gli arredi hanno bisogno di un restyling e questa festa contribuirà alla causa. Il via ieri fino a domani. "Quest’anno -spiegano gli organizzatori - c’è uno staff di volontari pronto a rendere le serate piacevoli con buon cibo e bevande. Musica e divertimento con Manga "Michele Magnanelli" (domani). E poi maxischermo per le partite di Euro2024 in special modo per Italia - Albania di oggi alle 21". Domani poi l’esibizione della società NewBaskin, basket inclusivo. E poi lo sport con i tornei di calcetto, basket, bocce e burraco. "Benvenuti in Paradiso" lo slogan dell’iniziativa organizzata da numerosi volontari in collaborazione con la Pro Loco. "I proventi della manifestazione – aggiungono - saranno utilizzati per realizzare opere di miglioramento al parco". Sarà presente un punto info del comitato di quartiere per conoscere i cittadini. Sa.fe.