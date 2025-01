La General a Chieti. Pesano gli infortuni

Tutti a casa… del presidente! Sottotitolo ‘obbligato’ a margine della gara di stasera a Chieti (PalaTricalle palla a due alle 21) tra la locale Basket 1974 e la General Contractor Jesi società presieduta, come noto, da un abruzzese di Chieti, Andrea Villani, da oltre due anni assurto alla massima carica della Aurora Basket che fu. Che poi il cordone ombelicale che lega la pallacanestro jesina a quella teatina si esaurisca qui è a dir poco scontato. A parte qualche raro precedenti in serie A, ricordo sempre più sbiadito almeno da queste parti, non risultano altri punti di incontro tra le due contendenti. Unite da identico destino nel primo campionato di serie B d’elite reduci entrambe dai passi falsi nell’ultimo turno (Chieti a casa del Latina Cenerentola del girone, Jesi al PalaTriccoli vittima, secondo usi e consuetudini non voluti, della sindrome Stanic...) divise da 4 punti in classifica, i due in palio stasera fanno tutta la differenza del mondo: la General per restare attaccata al treno playoff (diretti), Chieti per riavvicinare le battistrada e riassaporare - dopo averci albergato a lungo nella parte iniziale di stagione - il profumo dell’alta classifica.

All’andata al PalaTriccoli la formazione di coach Lardo (un altro che con la Jesi dei canestri sembra avere un personale conto aperto) si impose con un autoritario finale dopo una gara in equilibrio. A pesare sulle scelte di coach Ghizzinardi il punto interrogativo legato ai responsi dell’infermeria che recentemente ha avuto ospiti illustri Roberto Marulli e Marco Petrucci out nelle ultime uscite. "In queste ore Roberto è a Crema per una serie di terapie volte alla cura della tendinite alle ginocchia che negli ultimi tempi ne ha limitato, quando non lo ha impedito, le prestazioni – spiega il dottor Pompeo D’ Ambrosio origini fabrianesi da oltre un ventennio medico sociale – niente forzature per il recupero, servirà un lavoro graduale se tutto procederà come sperato verso fine mese potrà riprendere così da averlo pronto per la fase finale di stagione. Per quanto riguarda Petrucci (prudenzialmente a riposo contro Salerno ndr) per lui è pronta la maschera protettiva di carbonio, se non ci saranno intoppi potrà essere con i compagni a Chieti, sicuramente non al cento per cento ma in grado di dare un contributo".

Gianni Angelucci