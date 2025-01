La Halley Matelica non molla mai: "Abbiamo giocato una gara seria"

HALLEY MATELICA 89 OLIMPIA CASTELLO 61

HALLEY MATELICA: Arnaldo 15, Rolli 16, Panzini 8, Pali 3, Mentonelli ne, Dieng 9, Morgillo 2, Zanzottera 19, Riccio 3, Gaeta 4, Musci ne, Eliantonio 10. All. Trullo.

OLIMPIA CASTELLO: Conti S. 13, Castellari, Conti L. 3, Grotti ne, Gianninoni 6, Alberti 9, D’Ambrosio Angelillo 3, Biasich 12, Galletti, Garuti, Torri 3, Zhytaryuk 12. All. Zappi.

Parziali: 24-19, 52-36, 73-48, 89-61.

La gara non aveva particolari risvolti di classifica in ottica seconda fase, ma i ragazzi di coach Trullo non hanno voluto snobbare l’impegno contro il fanalino di coda del girone. Hanno avuto l’approccio giusto alla gara e, memori del passo falso fatto a Teramo, non si sono concessi distrazioni, evitando così ogni complicazione.

Con capitan Mentonelli in panchina (e non utilizzato a causa di un guaio fisico), la Halley ha trovato ottime conferme nel play Rolli e ha fatto leva anche su chi gioca meno come i giovani Pali e Gaeta. E’ stata quindi una buona partita per tenere alte la forma fisica e la concentrazione in vista del rush finale di regular season.

Dopo un primo quarto un po’ più combattuto, l’incontro è andato via a senso unico e il divario nel punteggio fra le due formazioni si è progressivamente allargato.

"Avevo chiesto ai ragazzi di giocare una partita seria e lo abbiamo fatto – dice soddisfatto il coach dei matelicesi, Antonio Trullo – mostrando la giusta mentalità e l’atteggiamento migliore, soprattutto in difesa, creando ostacolo all’azione di Castello. Abbiamo reso così la partita un po’ più facile e questo mi ha permesso di dare spazio anche ai nostri giocatori più giovani. Siamo contenti... Ora dobbiamo preparare bene la prossima partita contro Ozzano".

Una gara sempre in ottica avvicinamento alle fasi finali

m. g.