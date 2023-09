La mensa è esternalizzata: "Una scelta obbligata"

Al via il nuovo servizio mensa esternalizzato: a gestire l’appalto della JesiServizi è Dussmann. Mentre il Comune affida alla stessa partecipata di Jesi il servizio scuolabus di 3 corse. Il sindaco Daniela Ghergo nel presentare le novità in assemblea pubblica ha spiegato la scelta che è stata contestata dai sindacati e dall’opposizione nelle scorse settimane.

"L’esternalizzazione – ha rimarcato Ghergo - è stata una scelta obbligata per garantire una maggiore qualità e organizzazione del servizio. Il primo cittadino insieme agli assessori Maurizio Serafini e Lorenzo Vergnetta hanno precisato come l’obiettivo principale del Comune di Fabriano sia "garantire che gli studenti abbiano accesso a pasti di alta qualità e nutrizionalmente bilanciati". Gianluigi Paoletti, amministratore unico di Jesiservizi, presente all’incontro, ha evidenziato l’importanza di "esprimere fiducia e non scetticismo in questa prima fase di avvio del servizio e ha sottolineato l’impegno a fornire pasti di alta qualità e un servizio efficiente. Il servizio mensa – ha aggiunto - infatti ha uno scopo sociale ed educativo. Una buona salute si basa anche sull’educazione alimentare corretta. La scelta della ditta affidataria si è basata su un criterio in cui il peso economico ha rappresentato solo il 10%, mentre il 90% è stato dato alla valutazione della qualità del servizio e questo deve alimentare una visione ottimistica". L’incontro si è concluso con l’impegno da parte dell’amministrazione di promuovere la partecipazione attiva della commissione mensa formata dai genitori e degli insegnanti nel processo di gestione del servizio. "Qualità delle derrate alimentari, possibilità di fornire diete speciali, progetti educativi rivolti alla popolazione scolastica e alle famiglie – hanno aggiunto dalla giunta -. Un nuovo modo di prenderci cura delle esigenze della nostra popolazione scolastica che sarà più efficiente e funzionale. La collaborazione con il nostro socio Jesiservizi ci garantisce un grande bagaglio di esperienza attestata dai numerosi riconoscimenti ricevuti.

Siamo molto ottimisti sul nuovo servizio che andremo ad erogare ai nostri ragazzi". Per il servizio scuolabus Il Comune si è impegnato fino al 2026 a corrispondere 210.834 euro. Per lo svolgimento del servizio due automezzi di proprietà del Comune verranno concessi in comodato d’uso gratuito e successivamente acquistati dalla JesiServizi dietro pagamento di un corrispettivo pari ad 30mila euro più Iva per ciascuno dei 2 mezzi che sarà corrisposto in 3 quote annuali da JesiServizi dal passaggio di proprietà che verrà effettuato entro il 31 agosto 2024. Sara Ferreri