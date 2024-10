"La mia vita salva grazie a uomini d’oro"

"Solo quando rischi la vita ne comprendi il suo valore, l’importanza di concentrarsi solo sulle cose autentiche, sulla bellezza del prossimo, sulla solidarietà e la professionalità delle persone che lavorano per salvarti la vita. Questo può sembrare scontato ma forse c’è chi, come me, ha avuto bisogno di "battere la testa" per accorgersene. Per questo desidero ringraziare pubblicamente chi tutti i giorni lavora per noi e fare un encomio alla Sanità pubblica." A parlare è Robert Bloch, il motociclista australiano - con madre di Castelfidardo e padre polacco - che vive a Sirolo da 44 anni. Due mesi fa ha rischiato moltissimo sulla strada che passa sotto al Fargno in direzione Ussita e ha mobilitato un gran numero di persone fra specialisti, turisti e mezzi. Cosa è accaduto? "Era una bellissima domenica di agosto - descrive Bloch - e sono andato da solo, cosa che non accadrà mai più, a fare un giro a Fiastra. Ho poi deciso di raggiungere Ussita e nel mentre ho fatto una terribile caduta che mi ha procurato traumi e fratture. In quel momento non ero ovviamente in grado di telefonare ma ho visto due turisti a piedi che mi hanno immediatamente prestato aiuto. Dopo poco è arrivata una coppia in auto e anche loro hanno fatto di tutto per mettermi a mio agio, darmi conforto e ovviamente chiamare i soccorsi. Sono stato trasportato con l’eliambulanza all’ospedale di Torrette e dopo qualche tempo trasferito a quello di Macerata". Chi vorrebbe ringraziare in particolare? "Non sono ancora riuscito a contattare i primi turisti mentre mi incontrerò presto a Fiastra con la coppia, di Roma, che era in auto. Oltre al personale di Torrette vorrei ringraziare la Medicina d’Urgenza - Pronto Soccorso dell’Ospedale di Macerata. Davvero tutti, medici, infermieri, oss, tecnici".