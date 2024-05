"La nostra band a tutto swing. Finalmente ecco il primo disco"

Che sia swing o che sia jazz, l’importante è "suonare con brio". Ecco il primo disco della Beppe Swing Band, gruppo musicale anconetano che attira musicisti e professionisti da tutte le Marche. "Meglio stasera", è questo il titolo dell’album appena uscito, in cui si ripropongono i grandi classici della musica internazionale. Con un inedito, "Lady Swing", scritto da Gianni Giannotti e riarrangiato – per la parte musicale – da Mauro Gubbiotti. Nella band, oltre a Gubbiotti (al pianoforte), ci sono anche Massimo Manzi (alla batteria), Manuele Montanari (al contrabbasso), Cesare Vincenzi (alla tromba), Carlo Piermartire (al trombone) e Marco Postacchini con i suo sax che lo accompagna ovunque, persino a Ballando con le Stelle, su Rai 1, dove suona con la Paolo Belli Band. Il frontman del gruppo è un simpatico autista della Conerobus, Giuseppe Caforio, originario di Taranto, in Puglia, ma ormai anconetano d’adozione. Innamoratissimo del capoluogo, dice di adorare "il Passetto, tanto che – prosegue – per il videoclip del singolo ´Meglio stasera´, capolavoro ripreso poi da Michael Bublè, stavamo pensando proprio allo scenario del Monumento, con piazza IV Novembre da sfondo e il vecchio autobus dell’Atma come palco". Sfortuna ha voluto, però, che il vecchio mezzo che l’azienda di trasporto locale sfoggia a Natale per il tour di Santa Claus nelle vie del centro sia in manutenzione. "Il video era previsto per oggi, ma dobbiamo rimandarlo".

Certo è che intanto Giuseppe, per tutti Beppe, continua a far ballare la gente sui social e in streaming. Si tratta del primo cd della band: "´Meglio stasera´ è il nostro cavallo di battaglia, ma ci piace sfoggiare pure ´Tu vo’ fa l’americano´, che abbiamo riarrangiato in chiave boogie woogie con sfumature rock ‘n’ roll, ´Love in portofino´, di Fred Buscaglione e ´Malafemmena. Nella playlist, ci sono ´Una notte così’, ´Tu si na cosa grande´ e ´Nel blu dipinto di blu´ (del grande Modugno) e Paul Anka con ´La mia vita´. Sonorità anni ’60 che Beppe, nato percussionista, vorrebbe portare in giro per la città: "Mi ispiro a Renato Carosone e Sinatra, sono un amante del brio e della spensieratezza. La band? È nata sei anni fa, dopo aver conosciuto il maestro Massimo Manzi. Il cd l’abbiamo pensato durante il Covid. Poi, tutto si è bloccato e l’abbiamo ultimato nel 2023. Lo swing puoi suonarlo solo con bravi jazzisti".

Nicolò Moricci