La Ocean Viking con 23 persone in arrivo in porto

Un nuovo approdo di migranti al porto di Ancona trasportati da una delle navi delle ong internazionali. La notizia è arrivata nel tardo pomeriggio di ieri. Si tratta del recupero di 24 naufraghi alla deriva nel Mediterraneo, soccorsi, salvati e raccolti dal personale di Sos Mediterranée a bordo della nave Ocean Viking. Non si conoscono ancora la provenienza dei profughi e l’eventuale presenza di donne o minori, accompagnati e non. Si tratta del quinto attracco della nave umanitaria al porto di Ancona dall’inizio delle operazioni, a gennaio 2023 (la prima nave ad attraccare nello scalo dorico allora fu proprio la Ocean Viking). La Ocean Viking si trova ancora nel canale di Sicilia e il suo arrivo ad Ancona dovrebbe essere previsto per venerdì.