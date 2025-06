La Spiaggia di velluto sbarca su "Paperissima"

La Spiaggia di Velluto presto su ‘Paperissima’, Vittorio Brumotti e il suo staff hanno registrato sabato, durante lo show del biker accompagnato dalla sua crew, un piccolo spot che andrà in onda su Canale 5. Al pubblico dietro le transenne è stato chiesto di gridare in coro ‘Paperissima sprint’, mente i biker si esibivano in piazza Garibaldi. Un’ora di acrobazie dove il conduttore non ha perso l’occasione per lanciare messaggi contro la droga e i pusher che come inviato di Striscia La Notizia combatte da tempo.

Ieri mattina si è reso disponibile a partecipare alla passeggiata in bicicletta, organizzata in occasione della Giornata dello Sport, dalla Fabbrica dei Sogni. Da Scapezzano al lungomare, una promozione del territorio a tutto tondo pronta quella di Brumotti che, all’avvio della stagione estiva è pronta a proiettare Senigallia, non solo sul piccolo schermo, ma anche sui social: "Lo sport è sano, ragazzi fate sport e state lontani dalla droga – le parole del biker – questa è una città fantastica, si può andare ovunque in bici". Selfie e autografi, Brumotti si è poi fermato con un gruppo di giovani biker che lo hanno atteso per mostrargli le loro bici.