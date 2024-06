La The Begin va sul sicuro. Il coach resta Della Lunga

Allenatore vincente non si cambia. Dopo una promozione da applausi non poteva che continuare il matrimonio tra coach Dore Della Lunga e la The Begin Volley Ancona. Entrambi saranno protagonisti nel prossimo campionato di A3 dopo la promozione dei dorici nello spareggio playoff di B maschile vinto a Sassuolo. "Ancona riparte dalla sua certezza più importante" fanno sapere dalla dirigenza biancorossa.

Riconfermato quindi coach Dore Della Lunga. La società del presidente Guido Guidi non perde tempo blindando l’allenatore della promozione, un punto di riferimento indispensabile per il sodalizio dorico. "Farò parte di questo progetto anche il prossimo anno – conferma coach Della Lunga -. La promozione in serie A3 è stata molto bella e assolutamente non scontata, ci tengo a sottolineare questo aspetto. Ci vogliono anni, a volte, per riuscirci, noi invece abbiamo centrato l’obiettivo al primo anno in cui siamo stati messi nelle condizioni di farlo. È stata scritta una pagina di storia, per nulla semplice da replicare".

Adesso la nuova avventura. "La serie A3 è totalmente nuova per me, non ho mai allenato né giocato in questa categoria. Sarà una nuova esperienza. Una stagione difficile, anche considerando che i playoff di serie B ci hanno tolto sicuramente qualche giorno per operare sul mercato". Sfida tutta in salita, quindi. "La stagione sarà complicata, dovremo viverla domenica dopo domenica, senza guardare mai oltre il successivo allenamento e la successiva partita – la filosofia di Dore Della Lunga -. È il solo modo che abbiamo per mantenere la categoria. Siamo ben consapevoli che sarà una bella opportunità per tutti, guadagnata meritatamente sul campo. Dovremo sfruttare ogni minuto in palestra, con ancora più intensità e fame. Servirà tanta resilienza per salvarsi. Il campionato sarà speculare a quello di quest’anno, ma con obiettivi opposti. A differenza della serie B, lotteremo per non essere tra i meno bravi. È fondamentale accettarlo subito dal punto di vista mentale così da entrare in questa nuova dimensione ed esprimersi al massimo".

Dalla panchina al campo. Ai saluti, fra i giocatori, Mario Ferraro, la cui esperienza è stata determinante per il salto di categoria. Adesso dopo aver posto il tassello dell’allenatore si attendono altre novità per il roster.