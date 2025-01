"La via della felicità", ecco la guida al buon senso

La fine dell’anno, l’inizio di quello nuovo: due momenti magici. Le tradizioni richiamano pace, serenità, buoni propositi e quei valori che oggi purtroppo sono un po’ deboli. Motivi per i quali, nei giorni scorsi, alcuni volontari hanno ricordato i 21 precetti suggeriti nell’opuscolo ‘La via della felicità’ distribuendo, in centro di Falconara, le copie della guida al buon senso, come augurio di buon 2025. Questo opuscolo si può trovare anche online e serve a rispolverare valori tanto antichi, ma sempre alla moda, anche se il progresso induce a pensare che siano obsoleti. Per i volontari, dunque, serve invertire la rotta.