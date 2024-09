La Vigor non brilla ma batte il Matelica

VIGOR

VIGOR (4-3-3): Campani (31’st Roberto), Alessandroni (12’st Mori), Magi Galluzzi (1’st Rotondo) Pjetri (12’st Subissati), Beu (12’st Fernandez), Gabbianelli (12’st Serio), De Angelis (12’st Idaro), Alla (1’pt Gonzalez), Kone (12’st Di Sabatino), Alonzi (4’st Pesaresi), Ferrara (1’st D’Errico).

All. Clementi

MATELICA (4-3-2-1): Ginestra (27’st Ripani), Rosolani (6’st Gabrielli), Lucarini (27’at Antonioni), Mistura (6’st Merli), Isaku (12’st Stroppa), Aquila (12’st Giovannini), Wahi, Frulla (35’st Anastasi), Veneroso (6’st Zappasodi), Strupsceki, Iori (37’st Amico)

All. Santoni

Arbitro: Marchesini

Reti: 46’pt, 3’st Alonzi (V), 5’st Pesaresi (V), 9’st Zappasodi (M)

La Vigor non brilla, ma vince ed ora la concentrazione sarà tutta sulla Coppa Italia, ovvero sulla gara in programma domenica prossima al "Bianchelli" contro l’Ancona.

Ultimo test amichevole, dunque, prima del grande inizio, contro una validissima formazione di Eccellenza: il neopromosso Matelica. Formazione compatta, esperta, che mette subito in difficoltà la retroguardia di Clementi, soprattutto con Iori, particolarmente insidioso di testa. Con il passare dei minuti la Vigor guadagna metri e con fiducia fa girare meglio la sfera.

Eppure è il Matelica a rendersi pericoloso sugli sviluppi di una splendida punizione ben calibrata da Frulla, Campani è reattivo e respinge. Anche nel finale di frazione gli ospiti vanno vicini al gol del vantaggio: un buon cross dalla sinistra è diretto sulla testa di Aquila che spedisce sopra la traversa.

Buon momento per i ragazzi di Santoni, ma il gol che sblocca la contesa è della Vigor: Kone arriva sul fondo, crossa in mezzo per Alonzi che da due passi non può sbagliare. Immediata la reazione del Matelica, ancora Frulla, ancora su punizione, stavolta è la traversa a negargli la gioia del gol.

Il secondo tempo inizia malissimo per il Matelica, tant’è che subisce gol dal cerchio di centrocampo: Alonzi vede fuori dai pali Ginestra e senza pensarci calcia da distanza siderale, palla in rete, complice l’errore grossolano del portiere ospite. Due minuti più tardi la Vigor cala il tris: ed il gol arriva in maniera piuttosto rocambolesca visto che il pallone, crossato dalla sinistra, finisce casualmente sul volto del neo entrato Pesaresi prima di insaccarsi alle spalle di Ginestra. Il Matelica rialza subito la testa: su una punizione dal versante di destra, sbuca nella mischia Zappasodi che trova il tempo giusto per battere Campani di testa. Il Matelica continua a spingere nella speranza di riaprire la gara, ancora Iori, stavolta su punizione, ma Campani è reattivo ancora una volta. Finisce 3-1 per la Vigor, ed il successo si sa, è il modo migliore per presentarsi ad una sfida importante come quella contro l’Ancona.

Nicolò Scocchera